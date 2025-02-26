Rusya'dan Avrupa Barış Gücü Açıklaması

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MOSKOVA, 26 Şubat (Xinhua) -- Rusya, Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına açık oldukları yönündeki ifadeleri yalandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olası konuşlanmaya yönelik soru üzerine doğrudan yorum yapmaktan kaçınırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daha önce bu düşünceyi reddettiği söyledi.

Peskov, "Bu konuda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından ifade edilen bir pozisyon söz konusu. Buna ekleme yapmam ve bu konuda yorumda bulunmam söz konusu değil" dedi.

Lavrov geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna'da Batılı askerlerin kullanılmasına karşı olduklarını ifade etmişti.