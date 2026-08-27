Rusya'dan Romanya'ya İstenmeyen Kişi Tepkisi - Son Dakika
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Rusya'dan Romanya'ya İstenmeyen Kişi Tepkisi

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Rusya, Romanya'nın bir diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Romanya'nın daha önce bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı anımsatıldı.

Bu kararın temelsiz olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Liliana Burda'nın Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Büyükelçiye Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi." ifadesi kullanıldı.

Romanya, topraklarına son günlerde 3 insansız hava aracının (İHA) düşmesi gerekçesiyle bir Rus diplomatını sınır dışı etme kararı alarak Ukrayna'ya desteğini sürdüreceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan Romanya'ya İstenmeyen Kişi Tepkisi - Son Dakika

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