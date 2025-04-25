Rusya'dan Suriye ile İstihbarat Görüşmesi

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, geçen hafta Suriye istihbaratı yetkilisiyle görüştüğünü bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Narışkin, geçen hafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Afganistan ile ilgili konferansa katıldığını belirtti.

Konferansa Avrasya ve Orta Doğu ülkelerinin üst düzey temsilcilerinin katıldığını aktaran Narışkin, "Konferansta, Suriye istihbaratının yetkililerinden biri yer aldı. Onunla yapıcı görüşme yaptım." dedi.

Narışkin, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi.