Rusya'dan Ukrayna'ya Geniş Çaplı Saldırı - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya Geniş Çaplı Saldırı

19.07.2026 11:49
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Rusya, Kiev ve Odessa'daki askeri tesislere yönelik kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerinde askeri sanayi kuruluşları, lojistik merkezleri ve yakıt depolarına yönelik geniş çaplı saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde hava ve karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna'daki çeşitli hedeflere saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Kiev şehri ve bölgesindeki askeri sanayi işletmeleri ile lojistik merkezlerinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin ve Ukrayna ordusu için ayrılan akaryakıt teslimatı ile depolanmasında kullanılan altyapının da vurulduğu ifade edildi.

Kiev'de radyoelektronik sanayisi alanında faaliyet gösteren "Radioniks" isimli agrega ve parça üretim tesisi ile roket ve uzay sanayisi işletmesi "Spetsoboronmaş/Artem"in vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, her iki işletmenin "Flamingo" FP-5 seyir füzeleri, FP-7 ve FP-9 operasyonel-taktik füzeleri, "Neptün-MD" güdümlü füzeleri ve S-300 hava savunma füze sisteminin güdümlü uçaksavar füzelerinin benzeri olan "Klon" projesi için sistemler ürettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, işletmenin birinde ayrıca MiG-29 uçaklarının yerleşik optik-elektronik nişan sistemleri ile yerleşik radar istasyonlarının modernizasyonu, teknik bakımı ve onarımının yapıldığı bildirildi.

Kiev-90 üretim tesisinin de hedef alındığı ve işletmenin "Neptün-MD" güdümlü füzelerinin gövde parçaları ile yönlendirme sistemleri ve çeşitli aksamları için bileşenler ürettiği belirtilen açıklamada, Kiev'de faaliyet gösteren "Oakline" şirketinin vurulduğu, bu şirkette "Deep Strike" tipi uzun menzilli insansız hava araçları için parçalar üretildiği, çeşitli tiplerdeki FPV dronlar için karbon parçalar ve bataryalar imal edildiği, ayrıca İHA'ların depolanmasında kullanıldığı aktarıldı.

Kiev'deki "Novaya Poçta" şirketine ait Kiev İnovasyon Terminali adlı tasnif merkezinin de vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, merkezin İHA'lar, robotik sistemler ve elektronik harp araçlarının üretiminde kullanılanlar dahil olmak üzere çift kullanımlı ürünlerin ulaştırılması ve depolanmasını gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kiev bölgesinde ise Tarasovka'daki "Antel Properties" lojistik merkezinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, merkezin uzun menzilli insansız hava araçlarının üretiminde kullanılan çeşitli parçaların ve aksamların kabulü, depolanması, montajı ve dağıtımını gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için ayrılan akaryakıt ve madeni yağların bulunduğu tankların vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna'ya Geniş Çaplı Saldırı - Son Dakika

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