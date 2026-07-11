Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı başkent Kiev ve Odessa kentindeki askeri tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi verildi.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Kiev'de uzun ve orta menzilli insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği ve depolandığı askeri sanayi işletmelerine, Odessa kenti ile Odessa bölgesinin Çornomorsk ve İzmail şehirlerinde askeri yük ve yakıtın sevkiyatı için kullanılan liman altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenledi." ifadeleri yer aldı.

Saldırının karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla düzenlendiği kaydedilen açıklamada, vurulan tesisler sıralandı.

Açıklamada, saldırı esnasında Kiev'deki "Aerodron" ve "Fanplit" isimli fabrikaların, Çornomorsk, Yujnıy ve İzmail limanlarının vurulduğu aktarıldı.