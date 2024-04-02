Rusya Deniz Kuvvetleri'nin yeni komutanı atandı

İngiltere'de Hastaların Uzun Süre Beklemesi Haftada 268 Ölüme Yol Açıyor

İngiltere'de geçen yıl 1,5 milyonu aşkın hasta, acil servislerde 12 saat veya daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum ise haftada ortalama 268'den fazla hastanın ölümüne neden oldu. Kraliyet Acil Tıp Üniversitesi'nin araştırması, hastanelerin kaza ve acil durum servislerinde 12 saat ve üzeri bekleme süreleri nedeniyle 2023 yılında 14.000 civarında ek ölüm gerçekleştiğini tahmin ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, hastanelere kabul edilmeden önce 8 ila 12 saat bekletilen her 72 hastadan biri, önlenebilecek sebeplerle hayatını kaybediyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumu, hastaların yüzde 76'sının 4 saat içinde hastaneye kabul edilmesi, nakledilmesi veya taburcu edilmesine yönelik bir hedef belirlemişti. Ancak araştırma, bu hedefin tutturulamadığını ve bakım hizmetlerindeki eşitsizliklerin ve ölümlerin devam etmemesi için hastanelere yatırım yapılması ve acil servislerin rahatlatılması gerektiğini vurguluyor.