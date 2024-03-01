Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Sorun BM\'de değil, Batı ülkeleri BM kararlarına uymuyor

Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'in (BM) temelinde bir sorun bulunmadığını, asıl sorunun Batı ülkelerinin BM kararlarına riayet etmemesi olduğunu belirtti, Gazze'de ateşkes kararının da Batılı ülkelerce veto edildiğini söyledi.

Lavrov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında TRT World Sunucusu Alican Ayanlar'ın moderatörlüğündeki "ADFLeadersTalks" paneline konuşmacı olarak katıldı.

Bakan Lavrov, Türk makamlarına Foruma davetleri için teşekkür ederek, "2 yıl önce buradaydım. Geçen sene maalesef gelemedim çünkü geçen sene Türkiye'de büyük bir afet vardı. Çok yıkıcı bir deprem oldu. Rusya hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdi, insani yardım gönderdi." dedi.

Çok kutupluluğun halihazırda bir gerçeklik olduğunu belirten Lavrov, Çin ve Hindistan'ın ekonomilerinin rekor düzeyde büyümekte olduğuna ve modern teknolojileri kullandıklarına dikkati çekti.

Lavrov, Çin'in ABD'nin rakibi olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Dünya Ticaret Örgütü'nün faaliyetlerini frenlemeye başladılar. Şikayetler gelmeye başladı. Çin de haklı olarak dünyada adil bir rekabet yok demeye başladı." şeklinde konuştu.

Bakan Lavrov, BM Tüzüğü'nün "muhteşem bir belge" olduğunun ancak Batı'nın buna riayet etmediğinin altını çizerek, Batı'nın Rusya'yı "saygı gösterilecek" bir ülke olarak görmediğini ifade etti.

İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin, Filistin ile ilgili olan kararları ABD'nin "sabote ettiğini" dile getiren Lavrov, "Filistinlilerin özerklik kazanamayacağı bir yapıya gidilmeye başlandı." diye konuştu.

Bakan Lavrov, "Filistin'in BM üyesi yapılması konuşuluyor. Çok güzel görünüyor dışarıdan bakınca ama mevcut durum değişmiyor." ifadesini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Tayvan konusunda da "Biz tek bir Çin'i tanırız." dediğini ancak mevcut durumda Tayvan'la ilişkilerini bağımsız bir ülke gibi yürüttüğünü anlattı.

Bakan Lavrov, "Dolayısıyla BM'nin temelinde bir sorun yok. Batı ülkeleri BM kararlarına riayet etmemektedirler. Sorun buradan kaynaklanıyor." dedi.

Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeye ilişkin açıklamasına yönelik, "Böylece buraya asker gönderilmesi itiraf edilmiş oldu." diye konuştu.

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine bakışı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkesine yönelik bir linç olduğunu kaydeden Lavrov, geçmişteki olayların çok hızlı şekilde unutulduğunu ve kimsenin bunları dile getirmediğini ifade etti.

ABD başkanlık seçimlerine değinen Lavrov, ABD halkının kimi seçerse Rusya'nın onunla birlikte eşit haklar ve dürüstlük temeline dayalı olarak çalışmaya hazır olduğunu, ABD'nin her şeyi almak istediğini ancak karşılığında hiçbir şey vermek istemediğini vurguladı.

Lavrov, Rusya olarak herhangi bir şeyin değişmesini beklemediklerini kaydederek, "Seçim sonuçları ne olursa olsun çok bir şeyin değişeceğini de düşünmüyoruz. Başkan Trump zaten başkandı geçmişte ve o dönemde de bizim üzerimizde çok büyük müeyyideler, ambargolar uygulamışlar ama bunu da Obama başlatmıştı dürüst olmak gerekirse. 3 hafta içerisinde Obama toplamda 120 kişi olmak üzere bizim diplomatlarımız ve ailelerini tam yeni yıl arifesinde sınır dışı etmişti. Obama onları doğrudan uçuş olmayan bir günde sınır dışı etti." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Gazze'de ateşkes desteği

Rusya'nın Gazze konusunda nasıl eylemler alabileceğine ilişkin Lavrov, uzun yıllardır bu konuları konuştuklarına değinerek, her zaman tarafları yapıcı bir şeyler yapmaya teşvik ettiklerini dile getirdi.

Lavrov, Batı kıyılarında tamamen İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin olduğunu gördüklerini, ABD dahil yasa dışı yerleşimleri kimsenin kabul etmediğini vurguladı.

Batı Şeria'ya da aynı şekilde yerleşimcilerin gelmeye başladığını ve Gazze'de de bunun olduğunu aktaran Lavrov, İsrailli yetkilileri esnek olmamakla eleştirdiklerini ve Filistin meselesinin bu şekilde çözülemeyeceğinin altını çizdi.

Lavrov, İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin bu savaşı başlattığını anımsatarak, "Şunu söylediler: 'Filistinliler hayvandır, insan değildir'. Diğer taraftan da Rusların insan olmadığını, yaratık olduğunu söyleyenler de oldu." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin büyük kısmında sivillerin öldürüldüğüne dikkati çeken Lavrov, ateşkes olması gerektiğini dile getirdiklerini ancak ABD'nin bunu BM Güvenlik Konseyinde veto ettiğini söyledi.

Lavrov, ABD'nin Filistinlileri ve Arap halklarını mevcut durum üzerinden bir barışa zorlamaya ve bunu, Filistinlilerin ekstra bir toprağı olmayacak şekilde sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Filistinlilerle bir araya geldikleri zaman birlik içinde ve tek ses olmaları gerektiğini söylediklerini anlatan Lavrov, "Filistin'in Özgürleştirilmesi Platformunun" resmi bir hal alması gerektiğini söyledi.

Transdinyester bölgesi

Lavrov, Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin Moldova yönetiminin "baskılarına" karşı Rusya'dan koruma talep etme kararına ilişkin, "Kiev rejiminin yaptıklarını yapıyorlar, Rusçayı dışlıyorlar. Ukraynalılarla birlikte aynı zamanda ciddi ekonomik baskılar yapıyorlar." dedi.

Oradaki insanların uzun yıllardır, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana kuşatma altında olduklarını savunan Lavrov, bölgedeki yaklaşık 200 bin kişinin Rusya pasaportuna sahip olduğunu dile getirdi.