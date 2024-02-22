Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK'nin genişlemesini destekliyor - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK'nin genişlemesini destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK\'nin genişlemesini destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin katılımıyla genişlemesini desteklediklerini söyledi. Lavrov, küresel yönetim sisteminin reformu konusunda da konuşarak, çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecinin devam ettiğini ve küresel yönetim kurumlarının reformu yönündeki çalışmaların durakladığını belirtti.

22.02.2024 22:45
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin katılımıyla genişlemesini desteklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, küresel yönetim sisteminin reformu konusunda konuştu.

Lavrov, son yıllarda çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecinin devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, artan küresel zorluklar ve tehditler karşısında, modern gerçekleri yansıtmayan çok taraflı mimarinin reformuna ihtiyaç var. Küresel yönetim kurumlarının reformu yönündeki çalışmalar durakladı. Batılı ülkeler hakimiyetini korumaya çalışıyor. Washington, G20 liderlerinin 2010'da yaptığı anlaşmalarının uygulanmasını sabote ediyor."

Batı'nın Ukrayna'ya 250 milyar dolardan fazla para sağladığına dikkati çeken Lavrov, diğer yandan dünyanın diğer yerlerinin kalkınması için yapılan maddi desteğin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Lavrov, BMGK'nin reformu ve gelişmekte olan ülkelerin de BMGK'deki karar alma sürecine katılması gerektiğini vurgulayarak, "BMGK'nin 15 üyesinden 6'sı Batı'yı temsil ediyor. Bu yapının genişlemesini ancak Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan ülkelerin katılımıyla destekleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, BRICS'in G20 ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme yönünde adımlar atacağını da kaydetti.

Kaynak: AA

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