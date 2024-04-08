Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin'e resmi ziyaret için geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşı, ikili işbirliği ve uluslararası konuların ele alınacağı 2 günlük resmi ziyaret için Çin'e geldi.
Lavrov, Pekin'e varışında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüştü. Görüşmeye ilişkin henüz iki taraftan da açıklama yapılmadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bakanların görüşmede, "Ukrayna ve Asya-Pasifik'teki durum, ikili ve uluslararası alandaki işbirliği konularını ele alacağını" bildirdi.
Ziyaretin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Çin'e yapması beklenen ziyaret için hazırlık olduğu tahmin ediliyor.
Çin'in, ABD ile jeopolitik rekabetin ve Hint-Pasifik bölgesinde gerilimin ve cepheleşmenin arttığı bir dönemde, Ukrayna'daki savaş nedeniyle benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Rusya ile yakınlaştığı ve uluslararası konularda eşgüdümü artırdığı gözleniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi, Mart 2023'te düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden seçilerek iktidarını 3'üncü döneme taşıdıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı. 18 Mart'ta yapılan seçimlerde yeniden seçilen Putin'in de seçim sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yapacağı öngörülüyor.
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