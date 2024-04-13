Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının girişimiyle Lavrov ile Abdullahiyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ağırlıklı olarak Orta Doğu'daki durum ele alındı.
Rus tarafı, görüşmede, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını bir kez daha dile getirdi ve Viyana Sözleşmesi ile dokunulmazlığı güvence altına alınan diplomatik binalara yönelik her türlü saldırının siyasi cinayetler gibi kategorik olarak kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Telefon görüşmesinde, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konularda yüksek düzeyde koordinasyonun sürdürülmesine yönelik tarafların karşılıklı kararlılıkları bir kez daha vurgulandı.
Taraflar, ayrıca transit taşımacılığı, ulaştırma ve lojistik alanları da dahil ticari-ekonomik ilişkiler ile siyasi ve diplomatik işbirliğinin istikrarlı olarak genişletilmesinden yana olduklarını aktardı.???????
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