Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Güvenlik Konseyi\'nden acil toplantı talep etti

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Uçak kazasıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep ettik"

"Uçağın savaş esirlerini taşıdığı ortaya çıkınca Ukrayna zaferleriyle ilgili açıklamalarını halının altına süpürmeye başladı"

NEW YORK - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı esirleri taşıyan IL-76 uçağının düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Uçak kazasıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep ettik" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya'da düşen askeri nakliye uçağına değinen Lavrov, uçağın düşmesiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkması için BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını söyledi. Lavrov, "Yaklaşık 1 buçuk saat önce New York saatiyle 15.00'te BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etmiştik. Dönem Başkanı Fransa'nın görevlerini iyi niyetle yerine getirmesini ve böyle bir toplantıyı mümkün olan en kısa sürede planlamasını bekliyoruz. Buça'da düzenlenen saldırının ardından Dönem Başkanı İngiltere'nin üç gün boyunca böyle bir toplantıyı düzenlemeyi reddettiği 2022 yılındaki hikayenin tekrarlanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gerçekler ortaya çıkınca zaferlerini halının altına süpürdüler"

Uçak düştükten sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilk açıklamalarında olayın sorumluluğunu üstlendiğini öne süren Lavrov, "Uçağın düşmesinin hemen ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yeni bir zafer daha ilan etti. Uçağın savaş esirlerini taşıdığı ortaya çıkınca Ukrayna propagandası zaferleriyle ilgili açıklamalarını halının altına süpürmeye başladı" dedi.

Yaşanan olaydan sonra Ukrayna tarafının açıklama yapması için Güvenlik Konseyi'nde toplantı yapılması konusunda ısrarcı olduklarının altını çizen Lavrov, "Şu anda gerçekleri tespit ediyoruz. Bu bilgi bize yeni ulaştı ve doğrulanıyor. Bu amaçla bugün Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna tarafının tüm bunların nasıl olduğunu anlatabileceği bir toplantı yapması konusunda ısrar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uçağın esirleri taşıdığından haberdarlardı"

Düşen uçakta bulunan 65 kişinin Ukraynalı esirler olduğunu Kiev tarafının bildiğini öne süren Lavrov, buna rağmen uçağın Ukrayna ordusu tarafından hedef alındığını iddia ederek, "Ukrayna askeri kurumlarındaki Ukraynalı yetkililerin böyle bir takasın hazırlandığından habersiz olmaları mümkün değil. Ukraynalıların itiraf edeceklerine dair size uzaktan söz veremem ama orada askerler olduğunu bildikleri gerçeği kesin" dedi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı, bağımsız bir Filistin konusunda ısrarcı"

Orta Doğu'daki gelişmelere ve Filistin- İsrail çatışmalarına değinen Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin bağımsız bir Filistin devleti kurulması yönünde müzakerelerin etkin arabulucular ile yapılması konusunda ısrar ettiğini söyledi. Lavrov, "Birçok Arap ülkesiyle görüştüm, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri temsil eden tüm büyükelçilerle büyük bir toplantı yaptım. Herkes bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin resmi bir karar alınması ve tarafsız, etkili arabulucular eşliğinde müzakerelerin başlatılması gerektiği konusunda çok güçlü bir tutuma sahip" dedi.

Orta Doğu ülkeleri ile Moskova'da sorunun çözümü için istişareler yapabileceğini ve bu konuda çağrı yaptıklarını da ekleyen Lavrov, "Başrolünde Orta Doğu ülkelerinin olacağı kolektif bir arabuluculuk mekanizması gerekiyor. Rusya, Moskova'da vicdani ve gerçekçi diyalogla ilgilenen uluslararası aktörleri istişare toplantısına davet ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'da düşen uçak

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde sabah saatlerinde düşen Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Ilyushin-76 askeri nakliye uçağında bulunan 65'i Ukraynalı esir asker, 3'ü esirlere eşlik eden Rus askeri, 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya, uçağın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen uçaksavar füze sistemi ile vurulduğunu iddia etmişti.