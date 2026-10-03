Rusya Dışişleri, Kiev'deki yabancı ve diplomatlara kenti terk çağrısını tekrarladı - Son Dakika
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Rusya Dışişleri, Kiev'deki yabancı ve diplomatlara kenti terk çağrısını tekrarladı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri, Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısını yineledi. Açıklamada, Rus ordusunun Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerindeki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdüreceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri ve Ukrayna'ya seyahat etmemeleri yönündeki uyarısını yineledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerindeki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, yoğun misilleme saldırıları düzenlemeye devam edecek. Yabancı vatandaşları, diplomatik misyon personeli de dahil olmak üzere, Ukrayna'da bulunmamaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda yeniden uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın mayısta da Kiev'deki yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara kenti terk etmeleri, Ukrayna'da yaşayanlara ise askeri ve idari altyapı tesislerinden uzak durmaları çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Kiev'de çok sayıda büyükelçiliğin faaliyetlerini sürdürdüğü ve yabancı yetkililerin Ukrayna'yı ziyaret etmeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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