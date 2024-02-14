Kremlin Sözcüsü: Rusya, dondurulan mal varlıklarının yasadışı kullanımına karşı yasal yollara başvuracak - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Rusya, dondurulan mal varlıklarının yasadışı kullanımına karşı yasal yollara başvuracak

Kremlin Sözcüsü: Rusya, dondurulan mal varlıklarının yasadışı kullanımına karşı yasal yollara başvuracak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın dondurulan mal varlıklarının yasadışı kullanımına yönelik kararlara imza atan herkese karşı yasal yollara başvuracaklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Batılı ülkelerin Rusya'nın mal varlıklarına el koymaya yönelik her türlü girişimine sert bir yanıt verileceğini vurguladı.

14.02.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
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MOSKOVA, 14 Şubat (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın dondurulan mal varlıklarının yasadışı kullanımına yönelik kararlara imza atan herkese karşı yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.

Salı günü yaptığı açıklamada, "Tutumumuz basit ve net. Bu tür kararlara dahil olan, karar alma sürecine ve bu kararların uygulanmasına katılan herkese karşı yasal yollara başvuracağız" diyen Peskov, Rusya'nın kendi çıkarlarını savunacağını sözlerine ekledi.

Açıklama, Avrupa Birliği Konseyi'nin kısa süre önce Rusya'nın dondurulan mal varlıklarından elde edilen karların kullanılmasına ilişkin bir yasayı kabul etmesinin ardından geldi. Bu hamlenin, söz konusu karların potansiyel olarak Ukrayna'yı desteklemekte kullanılmasının önünü açtığı düşünülüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Salı günü bir açıklama yaparak, Batılı ülkelerin Rusya'nın mal varlıklarına el koymaya yönelik her türlü girişimine son derece sert bir yanıt verileceğini vurguladı.

Zaharova, "Bu, hırsızlıktır. Bu, kendilerine ait olmayan bir şeyin zimmete geçirilmesidir" dedi.

Kaynak: Xinhua

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