Rusya, Donetsk'te 6 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'te 6 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya, son bir haftada Donetsk'te 6 yerleşim biriminde kontrolü sağladı, 725 İHA düşürüldü.

14.02.2025 18:19
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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesinde 6 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 8-14 Şubat'ta Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna'daki unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın gaz, enerji ve askeri sanayi tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları, askeri havaalanı altyapısı, İHA montaj ve depolama merkezleri ve Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu kaydedildi.

Aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 725 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarılan açıklamada, son bir haftada 24 Ukraynalı askerin esir alındığı bildirildi.

Açıklamada, Rus askerlerin son bir haftada Donetsk bölgesinde 6 yerleşim biriminde kontrolü sağladığı kaydedilerek, " Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Orehovo-Vasilevka, Daçnoye, Dzerjinsk, Yasenevoye, Vodyanoye Vtoroye ve Zelenoye Pole yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesinde 60 bin 500 asker, 363 tank, 264 piyade savaş aracı, 215 zırhlı personel taşıyıcı ve 1872 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'te 6 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika

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