Rusya, Donetsk'te İki Yerleşimi Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Serebryanka ve Nikolayevka yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Merkez Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Serebryanka ve Nikolayevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 141 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, yakıt deposu, insansız deniz araçlarının depolandığı noktalar, insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Karadeniz'in kuzey batı kesiminde Ukrayna'ya ait 4 insansız deniz aracının yok edildiği aktarıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 34 bin 173 İHA, 583 hava savunma füze sistemi, 18 bin 769 tank ve zırhlı araç, 1478 çok namlulu roketatar, 16 bin 607 obüs ve havan topu ile 27 bin 497 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Novosadovoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirmişti.