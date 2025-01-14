Rusya, Donetsk'te İki Yerleşimi Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'te İki Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'teki Ternı ve Neskuçnoye yerleşimlerini kontrol altına aldığını açıkladı.

14.01.2025 19:17
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Ternı ve Neskuçnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediğine işaret edilen açıklamada, "Batı ve Doğu Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ternı ve Neskuçnoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40 bin 395 insansız hava aracı (İHA), 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 526 tank ve zırhlı araç, 1508 çok namlulu roketatar, 20 bin 569 obüs ve havan topu ile 30 bin 255 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pesçanoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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