Rusya, Donetsk'te Kontrolü Sağladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Orehovo-Vasilevka yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerleyişini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Orehovo-Vasilevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 152 bölgede Ukrayna'nın petrol ve gaz tesisine, askeri havaalanı altyapısına yönelik saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 42 bin 800 İHA, 592 hava savunma füze sistemi, 21 bin 268 tank ve zırhlı araç, 1514 çok namlulu roketatar, 21 bin 463 obüs ve havan topu ile 31 bin 420 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

"Ukrayna'ya ait 35 İHA'yı Rus bölgeleri üzerinde yok ettik"

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait 35 İHA'nın Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.