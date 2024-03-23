Rusya, Donetsk'te Krasnoye yerleşim birimini kontrol altına aldı - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'te Krasnoye yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Krasnoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi ve Donbas bölgesindeki çatışmalarda son durum aktarıldı. Rus operasyonel-taktik hava kuvvetleri, insansız hava araçları ve füze kuvvetleri ile topçu birliklerinin Ukrayna'ya ait hava savunma sistemlerini imha ettiği belirtildi. Ayrıca, Ukrayna'ya ait İHA'lar ve çok namlulu roketatarlar tarafından fırlatılan roketlerin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

23.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Krasnoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Donbas bölgesindeki çatışmalarda son duruma değinilen açıklamada, "Donetsk yönünde, 'Güney' grubu askeri birliklerin başarılı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoye köyü kurtarıldı ve ön cephedeki taktik durum iyileştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus operasyonel-taktik hava kuvvetleri, insansız hava araçları (İHA) ile füze kuvvetleri ve topçu birliklerinin, 2 Ukrayna S-300 hava savunma füze sistemi ile P-18 radar istasyonu, aydınlatma ve gözetleme sistemini imha ettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, gün içerisinde 171 Ukrayna İHA'sı, HIMARS ve Vampire çok namlulu roketatarlardan fırlatılan 29 roketin vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'te Krasnoye yerleşim birimini kontrol altına aldı - Son Dakika

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