Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Novohatskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerin hakkında güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novohatskoye yerleşim yerini kurtardı. Böylece Dnepropetrovsk (Dnipro) bölgesiyle sınırın başka bir bölümüne giden yol açıldı." ifadeleri kullanıldı.
Son 24 saatte Ukrayna'ya ait "Mig-29" tipi savaş uçağı ile 178 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın Oddessa bölgesinde "S-300PS" hava savunma sistemi ve İsrail yapımı RADA radar istasyonunun yok edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Petrovka ve Voskresenka yerleşim yerlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirmişti.
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