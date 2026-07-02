Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Cephe hattında Rus silahlı kuvvetlerinin ilerlediği aktarılan açıklamada, "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Piskunovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Rus Silahlı Kuvvetleri gruplarına bağlı farklı birliklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) tarafından kullanılan ulaşım altyapısını, uzun menzilli insansız hava aracı fırlatma sahalarını ve Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarını vurduğu kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin 11 güdümlü hava bombasını ve 631 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Karadeniz Donanmasına bağlı güçlerin Karadeniz'in kuzeydoğu kesiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız deniz aracını imha ettiği de belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Ukrainskoye yerleşim birimini ve Zaporijya bölgesinde Kopani yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.