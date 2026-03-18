Rusya, Donetsk ve Sumi'de Kontrol Sağladı

18.03.2026 09:29
Rusya, Donetsk ve Sumi bölgelerinde yerleşimleri kontrol altına aldı, Ukrayna hedeflerine saldırılar düzenledi.

MOSKOVA, 18 Mart (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyon kapsamında son 24 saatte Donetsk bölgesindeki Kaleniki ve Sumi bölgesindeki Sopıç yerleşim yerlerini kontrol altına aldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin 149 bölgede Ukrayna ordusunun operasyonlarını desteklemekte kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerine ve Ukrayna silahlı birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanlarına yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada Rus hava savunma sistemlerinin bu süre zarfında Ukrayna'ya ait 421 insansız hava aracını ve 7 güdümlü hava bombasını önleyip imha ettiği de kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
