Rusya Duması'ndan Nükleer Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya Duması'ndan Nükleer Soruşturma Çağrısı

26.02.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi iddiaları için Fransa ve İngiltere'den soruşturma istedi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesine yönelik planlarla ilgili iddiaların araştırılması için Fransa ve İngiltere parlamentolarına çağrıda bulunan bir kararı kabul etti.

Duma genel kurulunda milletvekillerinin kabul ettiği karara göre, Rus milletvekilleri Fransa Parlamentosu ve İngiltere Parlamentosu üyelerine Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi konusunda derhal bir soruşturma başlatmaları ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaları çağrısında bulundu.

Milletvekilleri çağrılarında, tarafsız bir soruşturmanın, barışın korunması ve "temel yükümlülüklerin en ağır şekilde ihlal edilmesini" planlayan kişilerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kiev'e nükleer silah transferinin dünyayı nükleer bir felaketin eşiğine getirebileceğine dikkat çekilen kararda, bu durumun çatışmayı küresel ölçekte trajik sonuçlara yol açabilecek bir tırmanışa sürükleyebileceği belirtildi.

Kararda, "Duma milletvekilleri, Fransa ve İngiltere parlamentolarına, Avrupa Parlamentosuna ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kuruluş ve organlarına, böyle bir senaryonun önlenmesi için acil önlem almaları çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

24 Şubat'ta Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etmiş, Almanya'nın ise böyle bir planda yer almayı reddettiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İngiltere, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Fransa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Duması'ndan Nükleer Soruşturma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
’’Yeni Arda Güler’’ diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya’dan kanca ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Barzani’den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:03:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Rusya Duması'ndan Nükleer Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.