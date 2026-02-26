Rusya Duması'ndan Nükleer Soruşturma Çağrısı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesine yönelik planlarla ilgili iddiaların araştırılması için Fransa ve İngiltere parlamentolarına çağrıda bulunan bir kararı kabul etti.

Duma genel kurulunda milletvekillerinin kabul ettiği karara göre, Rus milletvekilleri Fransa Parlamentosu ve İngiltere Parlamentosu üyelerine Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi konusunda derhal bir soruşturma başlatmaları ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaları çağrısında bulundu.

Milletvekilleri çağrılarında, tarafsız bir soruşturmanın, barışın korunması ve "temel yükümlülüklerin en ağır şekilde ihlal edilmesini" planlayan kişilerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kiev'e nükleer silah transferinin dünyayı nükleer bir felaketin eşiğine getirebileceğine dikkat çekilen kararda, bu durumun çatışmayı küresel ölçekte trajik sonuçlara yol açabilecek bir tırmanışa sürükleyebileceği belirtildi.

Kararda, "Duma milletvekilleri, Fransa ve İngiltere parlamentolarına, Avrupa Parlamentosuna ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kuruluş ve organlarına, böyle bir senaryonun önlenmesi için acil önlem almaları çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

24 Şubat'ta Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etmiş, Almanya'nın ise böyle bir planda yer almayı reddettiğini ileri sürmüştü.