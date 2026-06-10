Rusya Günü, Ankara'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
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Rusya Günü, Ankara'da resepsiyonla kutlandı

10.06.2026 21:38
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya??????: - "Köklü tarihleri, güçlü devlet gelenekleri ve diplomatik birikimleriyle Türkiye ve Rusya, bulunduğumuz coğrafyanın istikrarı ve geleceği açısından özel öneme sahip iki ülkedir" - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin: - "Türkiye ile münasebetlerimiz bizim için hususi bir öneme sahiptir"

Rusya Günü, büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya???????, Ankara'da görevli diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kulaklıkaya yaptığı konuşmada, Rus hükümeti ve halkını tebrik ederek "Köklü tarihleri, güçlü devlet gelenekleri ve diplomatik birikimleriyle Türkiye ve Rusya, bulunduğumuz coğrafyanın istikrarı ve geleceği açısından özel öneme sahip iki ülkedir." dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin, karşılıklı saygı ve ortak çıkar anlayışı temelinde gelişmeye devam etmekte olduğunu aktaran Kulaklıkaya, iki ülke liderlerinin öncülüğünde Türk-Rus ilişkilerindeki olumlu ivmenin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kulaklıkaya, Verşinin'i yakın zamanda göreve başlaması nedeniyle tebrik ederek Rus Büyükelçi'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik değerli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

"Türkiye ile ilişkimiz hususi öneme sahip"

Verşinin de yaptığı konuşmada, Türk temsilcilere, Türkiye'deki görevine başlamasından itibaren tutumları nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Rusya Günü'nün önemine değinen Verşinin, söz konusu günün milyonlarca Rus vatandaşını birleştirdiğini aktardı.

Verşinin, "Türkiye ile münasebetlerimiz bizim için hususi bir öneme sahiptir. Rusya ve Türkiye, karşılıklı etkileşimlerin zengin bir tarihiyle birbirlerine bağlı olan önemli partnerler olmalarının yanı sıra yoğun ekonomik bağlara sahip ve oldukça canlı insani temasların da yaşandığı birer komşudurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji, ticaret, turizm, kültür, eğitim ve karşılıklı olarak nitelikli insan kaynağı temini gibi alanların Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğini kapsadığını söyleyen Verşinin, şu ifadeleri kullandı:

"İkili ilişkilerin ve uluslararası gündemin meselelerini ivedilikle çözüme kavuşturmayı mümkün kılan düzenli siyasi diyaloğumuz sürdürülmektedir. Bu hususta, ülkelerimizin liderleri (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli iletişim benzersiz bir rol üstlenmektedir."

Verşinin, iki ülkenin, zengin tarihe, kuvvetli geleneklere, bölgesel ve küresel meselelerde önemli rollere sahip devletler olduğunu hatırlatarak, "Bugünlere dek biriken işbirliği tecrübesi ve ortaklıklarımızın geliştirilmesine yönelik her iki tarafın da gösterdiği çaba, dün ve bugün olduğu gibi istikbalde de halklarımızın çıkarlarına, bölgemizde ve de gezegenimizde barışın ve istikrarın tesisine hizmet etmeye devam edecektir." dedi.

Rusya Milli Günü, konser ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Günü, Ankara'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika

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