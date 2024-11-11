Rusya, Harkiv'de Kolesnikovka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Harkiv'de Kolesnikovka'yı Ele Geçirdi

Rusya, Harkiv\'de Kolesnikovka\'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'deki Kolesnikovka'nın kontrolünü sağladığını duyurdu.

11.11.2024 17:16
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Kolesnikovka yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun cephede pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, Harkiv bölgesinde Kolesnikovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 133 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının (İHA) depolama merkezine, "Sapsan" füze parçalarının üretildiği ve test edildiği atölyelere, mühimmat ve yakıt depolarına, lojistik merkezine yönelik saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 551 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 167 tank ve zırhlı araç, 1487 çok namlulu roketatar, 17 bin 673 obüs ve havan topu ile 28 bin 157 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün ordularının Donetsk bölgesindeki Volçenka yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Harkiv'de Kolesnikovka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika

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