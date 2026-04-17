Rusya Harkiv'de Zıbino'yu Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Zıbino yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Zıbino yerleşim yeri üzerinde kontrol sağlandı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Nisan'da Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Voçanskiye Hutora yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
