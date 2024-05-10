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- Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı

HARKOV - Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 evde yangın çıktığı, bir çocuk ve bir kadının yaralandığı belirtildi.

Rusya, dün gece saatlerinde S-300 füzesiyle Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentini vurdu. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov yaptığı açıklamada, saldırıda 11 yaşında bir çocuk ile 72 yaşında bir kadının yaralandığını söyledi. Yangın çıkan 3 evden 2'sinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Terekhov, toplam 26 yapıda hasar oluştuğunu ifade etti. Bölgedeki 80 hanenin elektriksiz kaldığı, 4 evde ise elektik kesintisi yaşandığı kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin alevleri kontrol altına aldığı öğrenildi.

Rusya, mart ayından bu yana Ukrayna'ya yönelik füze ve dron saldırılarını artırdı.