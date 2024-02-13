Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendiğini duyurdu. Kararın gerekçesi hakkında ise bakanlık tarafından açıklama yapılmadı. Kallas'ın Rus yönetimine karşı yaptığı açıklamalar basına yansımıştı.

13.02.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı.

Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Kallas, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.

Bakanlık, kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı.

Basına yansıyan haberlere göre Kallas, Rus yönetimine karşı açıklamalarıyla biliniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İçişleri Bakanlığı, Estonya, Rusya, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:01:57. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement