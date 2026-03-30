Rusya IKBY'ye Yönelik İHA Saldırısını Kınadı

30.03.2026 21:46
Rusya, Neçirvan Barzani'nin konutuna düzenlenen İHA saldırısını kınadı ve çatışmaların durmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin konutuna yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Zaharova, IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna İHA ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Basra Körfezi bölgesinde silahlı çatışmaların sürdürülmesinden, idari ve sivil altyapıya yönelik saldırıların artmasından endişe duyduklarını belirten Zaharova, "Barzani'nin konutuna yönelik saldırıyı kınıyoruz. Saldırıyı düzenleyenlerin amacı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığıyla tetiklenen eşi benzeri görülmemiş askeri-siyasi krizi genişletmektir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın çatışmaların derhal durdurulmasından, durumun da siyasi ve diplomatik çözümüne döndürülmesinden yana olduğunu vurgulayan Zaharova, çatışma taraflarına askeri olmayan hedeflere saldırı düzenlemekten kaçınma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Neçirvan Barzani, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

