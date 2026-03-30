Rusya, İngiliz Diplomatı Sınır Dışı Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını istihbarat elemanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanı diplomatı, istihbarat elemanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatın, İngiltere istihbaratına çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Maslahatgüzara, bir diplomatın ülkemize giriş iznine başvurduğunda yanlış bilgiler verdiğinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili protesto notası verildi. Bu diplomatın İngiliz istihbaratı çalışanı olduğu ve ülkemizde yıkıcı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Bunun Rus yasalarına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği ve ülkeyi terk etmesi gerektiği belirtildi.

İngiliz istihbaratının Rus topraklarında gizli şekilde faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğinin, Londra'nın da durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceğinin altı çizildi.

"Diplomat, Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetlerde bulundu"

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada da İngiltere Büyükelçiliğinin İkinci Katibi Jance Gerardus'ın İngiliz istihbaratı çalışanı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Bunun, Rus tarafına bildirilmediği kaydedilen açıklamada, "Diplomatın, Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetlerde bulunduğu ve Rus uzmanlarıyla yaptığı gayriresmi görüşmelerde, ekonomi alanıyla ilgili hassas bilgiler elde etme girişiminde bulunduğu tespit edildi. Diplomatın iki hafta içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor." bilgisi paylaşıldı.

Daha önce de İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir diplomat, istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Moskova, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

12:31
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:09
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 13:06:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.