Rusya, İngiltere'nin Kiev'e silah sevkiyatına karşı büyükelçilik maslahatgüzarını çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarikini artırmasını protesto ederek, bunun "yıkıcı" sonuçlara yol açabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kiev yönetimine insansız hava araçları (İHA) ve diğer silah sistemlerinin tedarikini artırdığı belirtildi.

Bu nedenle İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığı aktarılan açıklamada, " Londra'nın bu eylemleri protesto edildi. İngiltere'nin Ukrayna konusunda izlediği çatışmacı çizgisi, çatışmaları uzatıyor ve krizi siyasi çözümünden uzaklaştırıyor. Londra, uzun menzilli silahlar tedarik ederek, Kiev yönetiminin suç ortağı konumunda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Kiev'e askeri destek sağlayarak uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İngilizlerin yıkıcı eylemleri, kapsamlı riskler doğuruyor. İngiltere'nin izlediği politika doğrultusunda Rusya, meşru müdafaa hakkı kapsamında gerekli şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyor. Londra, durumun kötü yönde gelişmesinden sorumlu olacak. İngiltere'ye, durumu gerginleştirme yönünde izlediği çizgiden vazgeçme ve uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısında bulunuldu."