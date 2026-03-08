Rusya, İran'a Destek Verdiğini Açıkladı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yanında olduğunu söyledi.

Kelin, İngiliz Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının farklı iki eylem olduğunu savundu.

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırının yasa dışı ve sebepsiz olduğunu belirten Kelin, şöyle devam etti:

"Herhangi bir açıklaması yok, açık bir hedefi yok, planlaması yok, çıkış stratejisi yok. Avrupa ve Rusya ne olduğunu anlamıyor. (Saldırılar) ABD ile İran arasındaki nükleer konulardaki kritik görüşmelerin ortasında gerçekleşti. Başarıya ulaşmak üzereydi. ABD görüşmeleri sona erdirip saldırmaya karar verdi."

Kelin, Rusya'nın tamamen İran'dan yana olduğunun altını çizerek, "Şu noktada İran bizden yardım istemedi ancak biz sadece İran'a destek vermiyoruz, Körfez'deki diğer ülkelere de destek veriyoruz." dedi.

"Biz tarafsız değiliz, İran'ı destekliyoruz." diyen Kelin, İran'ın her şeyde suçlanmasının ancak saldırıları başlatan ABD ve İsrail'in eleştirilmemesinin adil olmadığına dikkati çekti."

Kelin, işgal halinde Küba'ya da askeri yardım gibi bir planları olmadığını ancak ABD Küba'ya saldırırsa tansiyonu düşürmek için çalışacaklarını söyledi.

"ABD, uluslararası hukuku hegemon bir güçle değiştirmek istiyor. Bu bizim tarzımız değil." ifadelerini kullanan Kelin, Ukrayna'nın da tüm dünyadan aldığı askeri yardıma rağmen savaşı kaybettiğini savundu."

Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesini istediğini vurgulayan Kelin, Rusya'nın hedeflerine ulaşmayı amaçladığını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.