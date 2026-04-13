Rusya İran'dan Uranyum Alımına Hazır
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya İran'dan Uranyum Alımına Hazır

13.04.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, olası barış anlaşmasında İran'dan zenginleştirilmiş uranyum almayı teklif etti.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD ve İran arasında olası bir barış anlaşması kapsamında İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim almaya hazır olduklarını duyurdu.

Peskov, Rusya'nın olası bir barış anlaşması kapsamında İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun stoklarını teslim alma teklifinin hala geçerli olduğunu söyledi. Peskov, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bu öneriyi hem ABD hem de bölge ülkeleriyle yaptığı temaslarda dile getirdi. Teklif hala geçerli ancak henüz bu doğrultuda bir adım atılmadı" dedi.

Peskov, "Rusya'nın, İran'la ilgili gerilimi azaltmaya katkı sağlayacak tüm iyi niyetli girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu" belirtti.

Kremlin Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma planını da eleştirerek, bunun küresel piyasalara zarar vereceğini söyledi ve söz konusu planın birçok yönünün hala belirsiz olduğunu vurguladı.

Washington, İslamabad'da yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere abluka uygulayacağını duyurdu. Tahran söz konusu girişimi "korsanlık" olarak nitelendirdi. Ablukanın bugün saat 17.00 TSİ itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Kremlin, Ekonomi, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 15:45:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.