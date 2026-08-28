Rusya, Kiev'deki Askeri Tesisleri Vurdu
Rusya, Kiev bölgesinde kimyasal madde üreten askeri tesisi insansız hava araçlarıyla vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki unsurlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Gün içinde Kiev bölgesinde, seyir füzeleri için kimyasal madde üreten "Fire Point" askeri sanayi tesisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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