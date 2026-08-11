Rusya Kiev ve Zaporijya'yı vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Zaporijya kentindeki askeri sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile lojistik merkezlerine saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, Kiev'de insansız hava araçları (İHA), robotik ve elektronik sistemlerin depolandığı ve dağıtımının yapıldığı "Novaya Poçta" (Nova Poşta) terminali ile "Kiev-3" lojistik merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

ZAPORİJYA'DAKİ FABRİKA DA HEDEF ALINDI

Açıklamada, Zaporijya kentindeki askeri teçhizat için zırh ve çelik yelek plakaları üreten "Zaporojstal" fabrikasının da vurulduğu ifade edildi.

Saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği aktarıldı.