Rusya, Latin Amerika'daki Provokasyon İddiasında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya, Latin Amerika'daki Provokasyon İddiasında Bulundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SVR, Batı ve Ukrayna'nın Latin Amerika'da Rusya'ya karşı provokasyon hazırladığını öne sürdü.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ile Ukrayna'nın, Latin Amerika'da Rusya'ya karşı provokasyon hazırlığında olduklarını iddia etti.

SVR'den, Batı ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik eylemleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Latin Amerika'da Rusya'ya karşı provokasyon hazırlığı yapıldığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen bilgiye göre, bir Batı ülkesinin istihbaratı, Ukrayna istihbaratıyla koordineli olarak Rusya'ya karşı senaryo hazırlıyor. Bunun Latin Amerika'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rusya'nın Venezuela, Kolombiya ve Meksika'daki uyuşturucu kartellerine ve diğer organize suç gruplarına yasa dışı yollarla silah tedarik etmekle suçlanması planlanıyor. Bu amaçla söz konusu ülkelere (Ukrayna'da) özel askeri operasyon esnasında ele geçirilen Rus yapımı silahlar getiriliyor."

Açıklamada, bu provokasyonu hazırlayanların, "Rusya'nın bölge ülkeleriyle yapıcı ilişkilerini baltalayacağını, Latin Amerika ülke yönetimlerinin Batı'nın Rusya'ya karşı politikasını destekleyeceğini umdukları" öne sürüldü.

Bunun yeni bir olgu olmadığı, Ukrayna'da çatışmaların başlamasından itibaren Rusya'ya karşı bilgi savaşının yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Latin Amerika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Latin Amerika'daki Provokasyon İddiasında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı’dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump’a ulaştım 18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım
Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’e yan bakılmıyor Yine yendiler Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler
Ronaldo’dan kötü haber Emekli olacağı tarihi verdi Ronaldo'dan kötü haber! Emekli olacağı tarihi verdi

14:51
Süleymancıların liderine soruşturmadaki ’en ağır’ iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
14:40
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
14:18
İzmir Menderes’teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
14:14
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
14:09
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
13:33
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf Bir de video çekmiş
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 15:02:00. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya, Latin Amerika'daki Provokasyon İddiasında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.