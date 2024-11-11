Rusya, Mikolayiv ve Zaporijya'ya Saldırdı: 5 Ölü

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- Rusya, Mikolayiv ve Zaporijya bölgeleri hedef aldı: 5 ölü

MIKOLAYIV - Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın güneyindeki Mikolayiv ve Zaporijya bölgelerine saldırı gerçekleştirmesinin ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk 19 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya, 2022 yılının Şubat ayında başladığı Ukrayna saldırılarına devam ediyor. Rusya gece boyunca Ukrayna'nın güneyini vurdu. Mikolayiv ve Zaporijya bölgelerinin hedef alan Rus saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk 19 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün Mikolayiv bölgesinde, 1'inin ise Zaporijya bölgesinde olduğu kaydedildi. Zaporijya bölgesinde yaralananlardan 5 kişinin çocuk olduğu ve yaşlarının 4 ila 17 arasında değiştiği aktarıldı.

Uçaksavar füzeleriyle saldırı gerçekleştirilen Zaporijya bölgesine yönelik saldırıda iki katlı bir bina kısmen çöktü. Bölgede bulunan 5 katlı yurtta hasar meydana gelirken patlamanın yaşandığı bölge yakınlarındaki araçta hasar meydana geldi.

Öte yandan Rusya'dan çok sayıda savaş uçağının havalandığına ilişkin haberlerin ardından Ukrayna'da alarm seviyesi yükseltildi. Rusya'nı yaklaşık 2 ay sonra geniş çaplı saldırı gerçekleştireceğine ilişkin haberler nedeniyle başkent Kiev'de elektrik kesintileri uygulandı, halka sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı. Halk metro istasyonlarına sığınırken Alarm seviyesi sabah saatlerine kadar devam etti.