Rusya, Moskova bölgesine İHA saldırısında 2 ölü, 9 yaralı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Moskova bölgesine İHA saldırısında 2 ölü, 9 yaralı olduğunu açıkladı

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Rusya, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik İHA saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu. Moskova Bölgesi Valisi Vorobyev, hava savunmasının 16 yerleşim biriminde 185 İHA'yı imha ettiğini, bazı ev ve araçların hasar gördüğünü belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Moskova bölgesinin Ukrayna tarafından yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Hava savunma sistemlerinin bölgedeki 16 yerleşim birimi genelinde 185 İHA'yı imha ettiği bilgisini paylaşan Vorobyev, bazı köylerde 10'dan fazla müstakil evde, bazı apartmanlarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydetti.

Saldırılarda 9 kişinin yaralandığını aktaran Vali Vorobyev, "Gerçekleştirilen en büyük İHA saldırılarından birinde 2 kişi öldü." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, Moskova bölgesindeki Volodarskaya petrol dağıtım merkezinde çıktığı iddia edilen yangına ilişkin görüntüler yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün akşam yerel saatle 20.00'dan bu sabah 09.00'a kadar Rus hava savunma sistemlerinin Rusya'da Moskova bölgesi dahil çeşitli yerlerde 868 Ukrayna İHA'sını imha ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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