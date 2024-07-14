Rusya, NATO'nun Asya-Pasifik'teki askeri yığınağından endişeli

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MOSKOVA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Daimi Temsilcisi Viktor Vasilyev, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Asya-Pasifik bölgesindeki askeri yığınağının endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Vasilyev, Cumartesi günü Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "NATO'nun bölgede birlik yığınağı yaptığını ve Asya-Pasifik'te yeni ittifak ve bloklar kurmaya çalıştığını görüyoruz" dedi.

Vasilyev, bu faaliyetlerin sadece Rusya'yı değil, aynı zamanda tüm KGAÖ üye ülkelerini tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

1992 yılında Rusya'nın liderliğinde kurulan askeri bir ittifak olan KGAÖ, altı eski Sovyet cumhuriyeti olan Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacijistan'ı bir araya getiriyor. İttifakın birinci amacı Avrasya'da barış ve istikrarı korumak.