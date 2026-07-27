Rusya, Nikolayev Limanı'ndaki Gemilere Saldırdı
Rusya, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'nda 2 kuru yük gemisini İHA ile vurduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'nda 2 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri yüklerin boşaltılması sırasında 2 kuru yük gemisinin insansız hava araçları (İHA) ile vurulduğu ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.
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