Rusya\'nın 300\'e yakın İHA ve 17 balistik füzesi Ukrayna\'da 9 bölgede kesintiye yol açtı

KİEV, 4 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaklaşık 300 insansız hava aracı (İHA), 17 balistik füze ve onlarca seyir füzesiyle geniş çaplı bir saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy salı günü yaptığı açıklamada, gece boyunca dokuz bölgedeki elektrik üretim tesisleri ile trafo merkezlerini hedef alan saldırıların elektrik kesintilerine yol açtığını belirtti.