Rusya\'nın 300\'e yakın İHA ve 17 balistik füzesi Ukrayna\'da 9 bölgede kesintiye yol açtı

Rusya'nın 300'e yakın İHA ve 17 balistik füzesi Ukrayna'da 9 bölgede kesintiye yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına 300'e yakın İHA, 17 balistik ve onlarca seyir füzesiyle saldırdı. Zelenskiy, gece boyunca dokuz bölgedeki elektrik üretim tesisleri ve trafo merkezlerinin vurulduğunu, bunun elektrik kesintilerine yol açtığını belirtti.
KİEV, 4 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaklaşık 300 insansız hava aracı (İHA), 17 balistik füze ve onlarca seyir füzesiyle geniş çaplı bir saldırı düzenledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy salı günü yaptığı açıklamada, gece boyunca dokuz bölgedeki elektrik üretim tesisleri ile trafo merkezlerini hedef alan saldırıların elektrik kesintilerine yol açtığını belirtti.
Kaynak: Xinhua
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