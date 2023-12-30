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Rusya'nın Belgorod Şehrine Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Rusya'nın Belgorod Şehrine Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod şehrine düzenlenen saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıya karşı hava savunma sistemleri tarafından 13 roket imha edildi.

Rusya\'nın Belgorod Şehrine Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı
30.12.2023 - 06:33,  Güncelleme: 06:34
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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod şehrine düzenlenen saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Belgorod kentine yönelik yoğun saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını kaydeden Gldakov, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bunlara tıbbi desteğin sağlandığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kiev yönetiminin 29 Aralık'ta Rusya Federasyonunun topraklarındaki unsurlara yönelik çok namlulu roketatar ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma sistemlerince Belgorod bölgesi üzerinde 13 roket yok edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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