Rusya'nın Doğalgaz İhracatı Artışta

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MOSKOVA, 2 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğalgaz ihracatı bu yılın ilk 10 ayında yüzde 15'in üzerinde artarak 26,52 milyar metreküpe ulaştı.

Rusya'nın TASS Haber Ajansı'nın Cumartesi günkü haberine göre bu rakam 2023'ün tümü için yaklaşık 28,15 milyar metreküp olmuştu.

Bu yılın ilk 10 ayında Rusya'nın Ukrayna üzerinden Batı ve Orta Avrupa ülkelerine boru hattıyla doğalgaz ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 12,85 milyar metreküp oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı, Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gaz devi Gazprom ile yapılan ve bu yılın sonu itibarıyla sona erecek transit anlaşmasını yenilemeyeceklerini duyurmuştu.

Uzmanlar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik yüzünden transit anlaşmasının yenilenmesinin pek olası olmamasına karşın Avrupa Birliği ülkelerinin açık artırmalar, kapasite rezervasyonları ve güncellenmiş doğalgaz teslimat noktaları aracılığıyla Rusya'dan doğalgaz almayı sürdürebileceğini belirtiyor.