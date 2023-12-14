Rusya\'nın emtia dış ticaret fazlası düştü

MOSKOVA, 14 Aralık (Xinhua) -- Rusya Merkez Bankası, 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde ülkenin emtia dış ticaret fazlasının 109 milyar ABD dolarına gerileyerek bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62,5 oranında düşüş sergilediğini duyurdu.

Bankadan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Rusya'nın emtia dış ticaret fazlasının, 2022 yılının ilk 11 ayında 290,4 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Banka, 2022'nin aynı döneminde 223 milyar dolar olan cari işlemler fazlasının ise 2023'ün Ocak-Kasım döneminde 50,5 milyar dolar olduğunu ve bu düşüşün de ticari bilanço fazlasının 109 milyar dolara gerilemesinden kaynaklandığını belirtti.

Ülkenin ihracatı 154 milyar dolar azalırken, emtia ithalatı ise 27,4 milyar dolar arttı.

Bankaya göre hizmetler bilançosundaki açık, bu yılın Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 9,6 milyar dolar artarak 29 milyar dolara ulaştı.