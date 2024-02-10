Rusya\'nın Harkiv Bölgesine İHA Saldırısı: 3\'ü Çocuk 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Harkiv bölgesine "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece Harkiv bölgesine "Şahed" tipi İHA'lar kullanarak saldırı düzenlediğini belirtti.
Sinegubov, saldırıda 3 çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Harkiv Bölge Savcılığından yapılan açıklamada ise Rusya'nın İHA'larla evleri vurduğu ve 15'ten fazla evin hasar gördüğü kaydedildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna topraklarına 26 "Şahed" tipi İHA kullanarak saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 18 İHA'nın imha edildiği belirtildi.
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