Rusya'nın Hava Savunması: 402 İHA İmha Edildi

MOSKOVA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 402 insansız hava aracı (İHA) ve 7 güdümlü hava bombasının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre gece boyunca 83'ü Ukrayna sınırında bulunan Belgorod ve Kursk bölgelerinde, 8'i ise Moskova bölgesi üzerinde olmak üzere toplam 91 İHA etkisiz hale getirildi.

Rusya ve Ukrayna son günlerde birbirlerine sık sık İHA saldırıları düzenliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın gece boyunca 101 İHA fırlattığını, son bir haftadaysa yaklaşık 1.270 İHA ve 39 füze saldırısı tespit ettiklerini söyledi.