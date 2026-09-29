Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, Kaliningrad saldırısına nükleer dahil yanıt uyarısı verdi - Son Dakika
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Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, Kaliningrad saldırısına nükleer dahil yanıt uyarısı verdi

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Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, İngiliz basınında NATO'nun Kaliningrad'ı ablukaya alabileceği haberlere yanıt vererek nükleer silahlar dahil tüm araçlarla karşılık uyarısı yaptı. Açıklamada, Rusya'nın çatışma arayışında olmadığı, ancak saldırıya karşılık verileceği belirtildi.

Rusya, Kaliningrad bölgesine yönelik olası abluka ya da saldırı girişimine, nükleer silahlar dahil elindeki tüm araçlarla karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiliz basınında Rusya'nın Kaliningrad bölgesine ilişkin yer alan haber ve yorumlara yanıt verdi.

Açıklamada, The i Paper'da yayımlanan makalede NATO'nun Kaliningrad'ı ablukaya alabileceği ya da bölge üzerindeki Rus egemenliğini tanımaktan vazgeçebileceği yönündeki ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Sky News'in yakın zamanda yayımlanan "The Wargame" adlı mini dizisinde de varsayımsal saldırı ihtimalinin ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Kaliningrad'ı abluka altına alma veya saldırı düzenleme planlarını savunanlar, bunun sonuçları konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya topraklarına yönelik herhangi bir İngiliz ya da NATO askeri eyleminin, "nükleer silahlar dahil Rusya'nın elindeki tüm araçlar kullanılarak karşılık bulacağı" uyarısı yapıldı.

Öte yandan Rusya'nın, NATO ve Avrupa ile çatışma arayışında olmadığı ve saldırma niyeti bulunmadığını defalarca açıkça ifade ettiği belirtilen açıklamada, "Ancak herhangi biri böyle bir çatışmayı başlatmayı seçerse, Rusya'nın buna uygun şekilde karşılık vereceği konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamalılar." değerlendirmesi yer aldı.

Rusya'nın batıdaki stratejik öneme sahip eksklavı: Kaliningrad

Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerin giderek gerildiği bir dönemde, Rusya'nın en batısında yer alan eksklavı Kaliningrad, önemli bir jeostratejik nokta olarak gündemde yer alıyor.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığının, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait Mi-8 tipi helikopterin ülke hava sahasını 42 saniye boyunca ihlal ettiğini bildirmesiyle eksklavların stratejik durumu tekrar tartışma konusu oldu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Polonya'nın kuzeyindeki Braniewo kentinin kuzeyinde Kaliningrad bölgesinden uçuş gerçekleştiren Mi-8 tipi helikopterin, yerel saatle 11.08'de Polonya hava sahasına yaklaşık 300 metre girdiği ve burada 42 saniye kaldığı belirtildi.

Helikopterin Rusya'nın en batısında yer alan eksklavı Kaliningrad'dan kalktığı iddiası, bölgeyi yeniden gündeme getirdi.

Eksklav kavramı, uluslararası ilişkilerde bir devletin ana topraklarının coğrafi olarak bağlantısı kesilmiş yerleri tanımlamak için kullanılıyor.

"Ana topraktan kopuk ülke parçası" olarak da nitelendirilen eksklav topraklar, eskiden ana devletle kopukluk nedeniyle dezavantajlı durumlara neden olabilirken, bugün teknoloji ve ulaşımın gelişmesiyle sahip olan devlet için önemli jeopolitik avantajlar sağlıyor.

Modern uzun menzilli füze, hava savunma ve İHA sistemleri stratejik konumdaki eksklavların askeri önemini artırabiliyor.

Bu bağlamda, Rusya'nın eksklavı olan Kaliningrad bölgesinin, olası Moskova-Batı çatışmasında Avrupa ülkeleri için risk teşkil edebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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