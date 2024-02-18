Rusya'nın Soçi kenti açıklarında zehirlenen 3 balıkçının cenazesi Ünye'ye getirildi - Son Dakika
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Rusya'nın Soçi kenti açıklarında zehirlenen 3 balıkçının cenazesi Ünye'ye getirildi

Rusya\'nın Soçi kenti açıklarında zehirlenen 3 balıkçının cenazesi Ünye\'ye getirildi

Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan bir balıkçı teknesinde meydana gelen zehirlenme olayında hayatını kaybeden 3 balıkçının cenazeleri, Ordu'nun Ünye ilçesindeki limana getirildi. Teknede görevli olan 2 kişi ise tedavi altına alındı. Cenazelerin Rize ve Samsun'a gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

18.02.2024 20:17  Güncelleme: 20:33
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Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde zehirlenen 3 balıkçının cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesindeki limana getirildi.

Alınan bilgiye göre, uluslararası sularda avcılık yapmak üzere gerekli izinleri alan balıkçı teknesi, yaklaşık 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açıldı.

Soçi açıklarında avlanan teknede görevli Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı, 2 gün önce ambarda temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Gazdan etkilenen 2 kişi ise Soçi'deki hastanede tedavi altına alındı.

Balıkçı teknesiyle Ünye Limanı'na getirilen balıkçıların cenazeleri, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Caner Gürkan'ın cenazesinin Rize'ye, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazelerinin ise Samsun'un Terme ilçesine gönderileceği bildirildi.

Öte yandan olaya ilişkin 2 kişi, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya'nın Soçi kenti açıklarında zehirlenen 3 balıkçının cenazesi Ünye'ye getirildi - Son Dakika
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