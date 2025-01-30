Rusya'nın Sumi'deki Apartman Saldırısı: 4 Ölü - Son Dakika
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Rusya'nın Sumi'deki Apartman Saldırısı: 4 Ölü

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Rus ordusu, Ukrayna'nın Sumi kentinde bir apartmanı vurdu; 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

30.01.2025 11:33
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- Rusya, Ukrayna'da apartmanı vurdu: 4 ölü

SUMİ - Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentinde bir apartmanı hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'da düzenlediği saldırılarına devam ediyor. Rus güçleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentini hedef aldı. Kentte bir apartmana yönelik düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Ukraynalı yetkililer, saldırının apartmandaki 5 daireyi tamamen tahrip ettiğini ve 20'den fazla aracın hasar gördüğünü belirtti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS), molozlar arasında arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rusya'nın Sumi'deki Apartman Saldırısı: 4 Ölü - Son Dakika

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