Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırıları: 2 Ölü, 6 Yaralı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Çernigiv ve Herson bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Herson ve Çernigiv bölgelerine gece ve sabah saatlerinde hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, ülkeye yönelik 236 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığı aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerince 203 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, kalan SİHA'ların ise ülkede 18 farklı noktaya isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından paylaşımında, Rus ordusunun bu hafta içinde ülkesine yaklaşık 60 füze, 2 bin 360'tan fazla SİHA ve 1320'den fazla güdümlü bombayla saldırılar düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'ya yönelik yaptırımların sürekli olarak hafifletilmesi, savaş ve diplomasi alanındaki gerçek duruma uymuyor ve Rus liderliğinin savaşın devam edebileceği yanılsamasını körüklüyor." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın, enerji kaynaklarından elde ettiği paraları Ukrayna'ya karşı savaşta kullandığını savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Moskova'nın gölge filosuna ait 110'dan fazla tanker şu an denizde. Bu tankerler, yaptırımların hafifletilmesi sayesinde yeniden satılabilecek 12 milyon tondan fazla Rus petrolü taşıyor. Bu da doğrudan Ukrayna'ya yönelik yeni saldırılara dönüştürülen 10 milyar dolarlık kaynak anlamına geliyor."