Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırıları - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırıları

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Zelenskiy, Rus ordusunun son hafta içinde 1900 İHA ve 1600 güdümlü bomba kullandığını açıkladı.

Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 1900 insansız hava aracı (İHA), 1600'e yakın güdümlü bomba ve farklı tipte 144 füze kullandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca ülkesine yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu süreç içerisinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 1900 İHA ile 1600'e yakın güdümlü bomba ve farklı tipte 144 füze fırlattığını belirterek, "Bu hafta 16 bölgemiz saldırı altındaydı." ifadesini kullandı.

Bu saldırılarda yüzlerce konutun hedef alındığını aktaran Zelenskiy, toplamda 1000'den fazla yapının hasar gördüğünü açıkladı.

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Sumi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya'nın balistik füze üretimine daha fazla kaynak ayırmaya başladığını kaydeden Zelenskiy, "Yaptırımlar genişletilmeli ve işe yaramalıdır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırıları - Son Dakika

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